Пашинян: Ара, в Карабахе баклажаны растут? наш фельетон

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Пока мы тут следили за политическими процессами в Пакистане, за дипломатической интригой в Персидском Заливе, за ситуацией в Нигере и вокруг ЧВК «Вагнер», внезапно утратил было звучание известный анекдот: «Ара, ты баклажан любишь? Кушать люблю, а так - нет».

Политически правильно это теперь звучит так: «Ара, баклажан любишь? Только если он армянской национальности!» Словом, как уже догадался уважаемый читатель, в Ереване и у карабахских армян вновь истерика. И, в полном соответствии с традициями – бессмысленная, беспощадная, лишенная здравого смысла и всяческой логики.

Армянская сторона «из скромности» умалчивает об истинных причинах ограничения движения по Лачинской дороге

Карабахские армяне начали разгонять тему якобы устроенного им Баку после ограничения движения по Лачинскому коридору «голодомора», в изобилии производя картинки одна страшнее другой. Дескать, и детям карабахских армян, кроме арбузов, есть нечего, и вообще продукты скоро по карточкам выдавать будут, и ходячие скелеты скоро по улицам бродить начнут. Словом, полный ужас-ужас. Голодные дети, изможденные активисты и прочий треш, сплошная Африка.

О серьезности складывающейся ситуации можно судить по тонкому троллингу Никола Пашиняна, который, выступая на пресс-конференции, посоветовал карабахским армянам «вместо того чтобы сидеть в прямом эфире в соцсетях с утра до вечера, выращивать баклажаны».

Будучи человеком деликатным, он не задал еще пару-тройку важных вопросов. Первый из которых – а у вас там от 8 до 10 тысяч боевиков сидят, ничего не делают, только активно кушают. Может, стоит от этой обузы избавиться и этих «львов» к работе в сельском хозяйстве привлечь?

Второй – вы там в поддержку карабахских армян хотите улицы в Ереване перекрыть? То есть на это у вас и деньги и бензин имеется – так помогите голодающим.

И третий – Азербайджан предложил вам коридор из Агдама в Ханкенди. Пользуйтесь, разберите заграждения, перестаньте бойкотировать товары азербайджанского происхождения.

Пашинян потроллил карабахских армян, посоветовав им «вместо того чтобы сидеть в прямом эфире в соцсетях с утра до вечера, выращивать баклажаны»

Но нет. Баклажаны должны быть только правильной национальности, армянской, другого желудок среднестатистического армянина, тем более армянина карабахского, просто не вынесет и обязательно расстроится со всеми из этого, в прямом смысле, вытекающими последствиями. Армянский баклажан отныне – стратегический ресурс реваншистов из Еревана и их пособников в Карабахе, руки прочь от него, либо он, либо они перейдут на арбузную диету.

В полемическом запале и истерике на уровне ООН, где Ереван инициировал процесс принятия специальной резолюции Совета Безопасности относительно ситуации вокруг Лачинской дороги и «гуманитарного кризиса в Карабахе», армянская сторона «из скромности» умалчивает об истинных причинах ограничения движения по этой самой Лачинской дороге.

А они – налицо: переброска по этому маршруту боеприпасов карабахским боевикам. Разгрузите оружие и боеприпасы, загрузите в автомобили продовольствие – и не будет у вас никаких проблем. А то какие-то больно уж реактивные баклажаны и мешки с мукой повышенной дальности вы собрались туда завозить. Пытаясь при этом цинично прикрыться резолюцией ООН, которой Еревану не видать как своих ушей.

Какие-то реактивные баклажаны и мешки с мукой повышенной дальности армяне завозят в Карабах

Поскольку уж кто-кто, а международное сообщество прекрасно осведомлено о словесной эквилибристике Еревана, дипломатические представители которого начинают лгать сразу, как только открывают рот. От жилетки рукава вам, псевдоголодающие, а не резолюцию.

Если уж вы докатились до того, что начинаете интересоваться национальностью баклажана и другой еды, и это для вас принципиально значимо – то не удивляйтесь, что мир не поверит в ваш голод. Да и вообще, какой голод может быть в таком благодатном краю, как Карабах. Может, армянам пора засучить рукава и работать, а не закатывать истерики по любому поводу?