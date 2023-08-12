Айдын Керимов, автор haqqin.az 17:20

Пока мы тут следили за политическими процессами в Пакистане, за дипломатической интригой в Персидском Заливе, за ситуацией в Нигере и вокруг ЧВК «Вагнер», внезапно утратил было звучание известный анекдот: «Ара, ты баклажан любишь? Кушать люблю, а так - нет». Политически правильно это теперь звучит так: «Ара, баклажан любишь? Только если он армянской национальности!» Словом, как уже догадался уважаемый читатель, в Ереване и у карабахских армян вновь истерика. И, в полном соответствии с традициями – бессмысленная, беспощадная, лишенная здравого смысла и всяческой логики.

Карабахские армяне начали разгонять тему якобы устроенного им Баку после ограничения движения по Лачинскому коридору «голодомора», в изобилии производя картинки одна страшнее другой. Дескать, и детям карабахских армян, кроме арбузов, есть нечего, и вообще продукты скоро по карточкам выдавать будут, и ходячие скелеты скоро по улицам бродить начнут. Словом, полный ужас-ужас. Голодные дети, изможденные активисты и прочий треш, сплошная Африка. О серьезности складывающейся ситуации можно судить по тонкому троллингу Никола Пашиняна, который, выступая на пресс-конференции, посоветовал карабахским армянам «вместо того чтобы сидеть в прямом эфире в соцсетях с утра до вечера, выращивать баклажаны». Будучи человеком деликатным, он не задал еще пару-тройку важных вопросов. Первый из которых – а у вас там от 8 до 10 тысяч боевиков сидят, ничего не делают, только активно кушают. Может, стоит от этой обузы избавиться и этих «львов» к работе в сельском хозяйстве привлечь? Второй – вы там в поддержку карабахских армян хотите улицы в Ереване перекрыть? То есть на это у вас и деньги и бензин имеется – так помогите голодающим. И третий – Азербайджан предложил вам коридор из Агдама в Ханкенди. Пользуйтесь, разберите заграждения, перестаньте бойкотировать товары азербайджанского происхождения.

Но нет. Баклажаны должны быть только правильной национальности, армянской, другого желудок среднестатистического армянина, тем более армянина карабахского, просто не вынесет и обязательно расстроится со всеми из этого, в прямом смысле, вытекающими последствиями. Армянский баклажан отныне – стратегический ресурс реваншистов из Еревана и их пособников в Карабахе, руки прочь от него, либо он, либо они перейдут на арбузную диету. В полемическом запале и истерике на уровне ООН, где Ереван инициировал процесс принятия специальной резолюции Совета Безопасности относительно ситуации вокруг Лачинской дороги и «гуманитарного кризиса в Карабахе», армянская сторона «из скромности» умалчивает об истинных причинах ограничения движения по этой самой Лачинской дороге. А они – налицо: переброска по этому маршруту боеприпасов карабахским боевикам. Разгрузите оружие и боеприпасы, загрузите в автомобили продовольствие – и не будет у вас никаких проблем. А то какие-то больно уж реактивные баклажаны и мешки с мукой повышенной дальности вы собрались туда завозить. Пытаясь при этом цинично прикрыться резолюцией ООН, которой Еревану не видать как своих ушей.