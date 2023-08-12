Партизаны активизировались в Мариуполе и Мелитополе: взрыв, пожар...

О сильном пожаре на Левом берегу захваченного РФ Мариуполя пишут украинские паблики. Некоторые украинские телеграм-каналы отмечают, что пожар на военной базе россиян.

Журналисты ссылаются на участников движения сопротивления «Маріуполь. Спротив». В их телеграм-канале опубликовано фото с задымлением. Кроме того, партизаны утверждают, что в результате пожара уничтожена казарма и три автомобиля, а также госпитализированы не менее десяти российских военных.

Официально информация не подтверждена.

Также сообщается о взрыве в оккупированном Мелитополе, сообщает законный мэр города Иван Федоров. Информацию о взрыве подтверждает представитель назначенной Россией «администрации» аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов, не приводя дополнительных подробностей.

Издание «РИА Мелитополь» пишет, что сильный взрыв мог произойти вне города, его хорошо слышали в Константиновке, Кирилловке и со стороны Приазовского.