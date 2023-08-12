МЧС ищет утонувших в Куре

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что на участке реки Кура на территории села Кечили Шамкирского района утонули 2 человека.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в связи с поступившей информацией к поискам привлечен водолазно-поисковый отряд Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В ведомстве заявили, что предоставят дополнительную информацию.