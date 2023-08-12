США призывают не заходить в территориальные воды Ирана

«Международная служба безопасности на море уведомляет региональных моряков о соответствующих мерах предосторожности, чтобы свести к минимуму риск захвата, исходя из текущей региональной напряженности, которую мы стремимся снизить», — заявил коммандер Тимоти Хокинс, представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота США.

«Судам рекомендуется проходить транзитом как можно дальше от иранских территориальных вод», — сказал он.

Примерно пятая часть мировой сырой нефти и нефтепродуктов транспортируется через Ормузский пролив. Значительная его часть является территориальными водами Ирана. В мае там был захвачен танкер под флагом Панамы, ВМС США обвинили в этом Корпус стражей исламской революции. Ормузский пролив соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. В апреле в Оманском заливе был захвачен танкер под флагом Республики Маршалловы Острова. США также обвинили в этом Иран.