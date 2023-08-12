Эхо осквернения Корана: Лондон предупреждает об угрозе терактов в Швеции

«Очень вероятно, что террористы попытаются совершить атаки в Швеции. Атаки могут быть неизбирательными, в том числе в местах скопления иностранцев», - говорится в заявлении Форин офиса, который рекомендовал гражданам Великобритании при посещении Швеции быть внимательными.

Террористические атаки возможны в Швеции из-за акций с сожжением экземпляров Корана. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Великобритании.

Кроме того, в заявлении советника по национальной безопасности Швеции Хенрика Ландерхольма рекомендуют подданным Швеции и связанным с королевством компаниям за рубежом проявлять повышенную бдительность и осторожность из-за ухудшения ситуации с безопасностью после акций с сожжением Корана.

По словам Ландерхольма, в последние месяцы после сожжения Корана в Швеции произошло несколько событий, «которые в совокупности указывают на усиление угрозы шведским интересам за рубежом».

Ландерхольм подчеркивает, что ситуация с безопасностью ухудшилась и Швеция «превратилась в приоритетную цель». По его словам, Великобритания «изменила свои рекомендации по поездкам в Швецию, основываясь на возросшей угрозе».