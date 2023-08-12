Заявление Минобороны Азербайджана: Новая провокация Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередной провокации вооруженных сил Армении на границе.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 13 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района.
В Минобороны указали, что подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.