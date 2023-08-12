В Украине не уверены в вечной поддержке США

В Киеве нет уверенности в том, что Вашингтон и другие партнеры будут вечно оказывать поддержку Украине, заявила посол этой страны в США Оксана Маркарова в интервью The Huffington Post.

По словам дипломата, на фоне критики оказания помощи Украине в США Киев открыт для более тщательного наблюдения за выделяемыми средствами.

Маркарова добавила, что в Пентагоне, Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID) есть три наблюдателя, отслеживающих ранее одобренную помощь Украине на сумму более 75 млрд долларов.

Дипломат отметила, что они не нашли доказательств массовых злоупотреблений, признав сложность в ведении отчетности во время конфликта.