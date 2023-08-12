Ниджат Абасов продолжает творить историю на Кубке мира в Баку

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку состоялись ответные партии 1/8 финала мужского турнира.

Единственный оставшийся на турнире представитель Азербайджана Ниджат Абасов (2632) играл черными фигурами против Салеха Салема (2661) из ОАЭ и, как и вчера, одержал победу. Матч завершился со счетом 2:0, и Ниджат пробился в четвертьфинал.

Там его соперником будет победитель пары Сантош Гуджрати Видит (Индия) – Ян Непомнящий (Россия). Счет пока 1:1. Завтра соперники определят сильнейшего на тай-брейке.

Наилучшим достижением азербайджанских шахматистов на Кубках мира является победа Теймура Раджабова в 2019 году. А вот вторым показателем до сегодняшней победы Ниджата Абасова был выход в четвертьфинал Шахрияра Мамедъярова на Кубке мира в Баку в 2015 году. Сегодня Ниджат повторил достижение Шахрияра.

Напомним, на предыдущих стадиях Абасов прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири и россиянина Петра Свидлера.

Изначально Азербайджан на Кубке мира представляли 13 шахматистов и 5 шахматисток. Увы, лидеры азербайджанских шахмат Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов и Гюнай Мамедзаде выбыли из борьбы на ранних стадиях.

Также в четвертьфинал на данный момент пробились Магнус Карлсен (Норвегия), Доммараджу Гукеш (Индия), Фабиано Каруана (США), Леньер Домингес Перес (США) и Арджун Эригаиси (Индия).