Запад готовит Украину к новому наступлению американские СМИ
Несмотря на то, что украинское контрнаступление еще продолжается, западные военные и политики уже задумываются о весеннем наступлении ВСУ в следующем году. The Wall Street Journal пишет, что партнеры Киева осознают, что борьба Украины за освобождение оккупированных территорий потребует много времени.
Когда весной началось контрнаступление Киева, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить прошлогодний успех и оттеснить российские силы. Однако первая попытка использовать западные танки и бронированные машины для прорыва через укрепленные российские линии застопорилась. С тех пор прогресс был медленным и болезненным: ВСУ пришлось переключиться на тактику малых подразделений. Новый рывок еще возможен, но военные лидеры и политики уже задались вопросом, как подготовиться к затяжному конфликту.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Литве подтвердил намерения продолжать поддерживать Украину. США, НАТО и Япония разрабатывают долгосрочные планы безопасности для Украины и продолжают поставлять передовое оружие, включая боеприпасы и ракеты. Однако глава американского Генштаба Марк Милли и другие военные чиновники предостерегают, что быстрые успехи Украины, достигнутые в прошлом году, будет труднее повторить.
Западные страны надеялись, что прорыв ВСУ может ослабить российские силы достаточно, чтобы привести президента Владимира Путина за стол переговоров уже этой зимой. Дипломаты говорят, что шансы на это теперь маловероятны. Вместо этого Россия укрепляет линии обороны в Украине, увеличивая численность войск и наращивая производство боеприпасов и оружия. Запад также укрепляет военную промышленность, тем самым возникает перспектива затяжной войны на истощение.