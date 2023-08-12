Несмотря на то, что украинское контрнаступление еще продолжается, западные военные и политики уже задумываются о весеннем наступлении ВСУ в следующем году. The Wall Street Journal пишет, что партнеры Киева осознают, что борьба Украины за освобождение оккупированных территорий потребует много времени.

Когда весной началось контрнаступление Киева, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить прошлогодний успех и оттеснить российские силы. Однако первая попытка использовать западные танки и бронированные машины для прорыва через укрепленные российские линии застопорилась. С тех пор прогресс был медленным и болезненным: ВСУ пришлось переключиться на тактику малых подразделений. Новый рывок еще возможен, но военные лидеры и политики уже задались вопросом, как подготовиться к затяжному конфликту.