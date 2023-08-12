Песчаная буря отправила в больницы сотни иранцев

По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке ИРИ. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на замглавы Университета медицинских наук провинции.

Согласно его сведениям, за последние четыре дня в медучреждения на севере Систана и Белуджистана обратились за помощью по меньшей мере 733 человека. 58 из них по-прежнему вынуждены оставаться под присмотром специалистов. У пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием, а также сердечно-сосудистой и зрительной системами, заявляют медики.

Ранее сегодня агентство Fars проинформировало, что скорость ветра в провинции достигла 94 км/ч, а горизонтальная видимость сократилась до трех тысяч метров. В пяти городах Систана и Белуджистана закрыты все госучреждения. Ожидается, что штормовой ветер сохранится на юго-востоке Ирана до среды.