Фарид Гаибов сделал важное уточнение

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в эксклюзивном комментарии для haqqin.az уточнил несколько важных моментов, касающихся следующих Игр стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане.

«Решение о том, что III Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане, было принято еще в 2021 году, - отметил министр. - В Минске же сейчас было решено, что Гянджа в 2025 году станет спортивной столицей СНГ. Однако города и районы, в которых пройдут соревнования, пока не определены. Решение об этом, а также о видах спорта, которые будут включены в программу Игр, примет Оргкомитет Азербайджана».

Напомним, ранее в прессе проходила информация, что III Игры стран СНГ пройдут в Гяндже и близлежащих районах.