В Белгороде беспилотник ударил по жилому дому фото
В Белгороде произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, дом был атакован беспилотником, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате взрыва были повреждены окна в нескольких квартирах, а также кондиционеры. Фасад многоэтажного здания получил разрушения. Повреждения также затронули припаркованные под окнами дома автомобили.
Очевидцы утверждают, что как минимум в трех квартирах на разных этажах дома повреждены стекла. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что несколько автомобилей также получили повреждения. По информации местных медиа, пострадавших среди людей нет.
Минобороны РФ пока не прокомментировало произошедшее.
Ранее сегодня военное ведомство трижды сообщало о сбитых беспилотниках над территорией Белгородской области. Гладков уточнял, что атаки на регион не привели к разрушениям или пострадавшим. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.