В Белгороде произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, дом был атакован беспилотником, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате взрыва были повреждены окна в нескольких квартирах, а также кондиционеры. Фасад многоэтажного здания получил разрушения. Повреждения также затронули припаркованные под окнами дома автомобили.