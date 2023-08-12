Путчисты в Нигере решили идти на переговоры с ЭКОВАС

Лидеры госпереворота в Нигере заявили о готовности к дипломатическому пути урегулирования ситуации с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщили высокопоставленные исламские ученые из Нигерии, которые встретились с лидерами мятежников, передает Reuters.

По словам возглавлявшего нигерийскую делегацию шейха Абдуллахи Бала Лау, встреча группы с лидером хунты генералом Абдурахманом Чиани продолжалась несколько часов.

«Он (Чиани) сказал, что их двери открыты для дипломатии и поиска мирного урегулирования этого вопроса», — заявил Лау, добавив, что Чиани в ходе встречи подчеркнул исторические связи между Нигером и Нигерией, и что эти страны «были не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны решать вопросы мирным путем».

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мухаммеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. США, Евросоюз и ЭКОВАС осудили действия мятежников. 30 июля соседние с Нигером африканские страны пригрозили им военной интервенцией, если Базум не будет освобожден и его власть восстановлена. Мятежники проигнорировали ультиматум ЭКОВАС и объявили о формировании нового правительства. Они также угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции.

10 августа прошел саммит лидеров западноафриканских стран, на нем было решено привести в режим боеготовности резервные силы стран — участниц ЭКОВАС. Председатель сообщества, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара тогда сказал, что ЭКОВАС выступает за военную интервенцию «как можно скорее».