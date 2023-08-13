Россия готовит «выборы» на захваченных землях Украины

Россияне проводят подготовку для проведения в сентябре этого года «выборов» на захваченных украинских территориях. Об этом сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

«Такие мероприятия происходят, очень много пропагандистских публичных мероприятий происходит с привлечением молодежи, пенсионеров. Распространяются новые буклеты, новая печатная пресса, идет пропаганда «русского мира», Владимира Путина, «ЛНР». Есть несколько местных проектов на уровне Луганска, которые активно занимаются предвыборной кампанией», - цитирует УНИАН Власенко.

Также он указал, что на захваченных территориях есть монополия партии «Единая Россия», в состав которой «загоняют» бюджетников и предпринимателей.