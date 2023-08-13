Россия пошла в наступление под Харьковом и Луганском

Россия «незаметно» начала новое наступление в Луганской и Харьковской областях. По мнению аналитиков, оно направлено на подрыв украинского контрнаступления на юге. Об этом пишет издание The Hill.

«Россия добилась определенного прогресса и, похоже, подступает к городу Купянску, распоряжение об эвакуации которого Украина отдала на этой неделе. На днях Россия быстро продвинулась к Купянску», - говорится в статье.

Город был взят Москвой в первые дни войны, прежде чем украинские войска отбили его прошлой осенью.

Как сообщается в публикации, «российские войска подошли к городу на несколько миль». Чтобы полностью захватить Купянск, россиянам придется форсировать реку Оскол, поэтому «битва далека от завершения».

РФ также продвигается из Кременной в сторону города Лимана.

Кроме отвлечения украинских сил с южного участка, «любой успех мог бы также создать политически выгодный контраст с медленным контрнаступлением Украины в юго-восточной части Запорожской области». Если это произойдет, то «станет серьезным ударом по Украине».

При этом западные военные аналитики скептически относятся к тому, что у России есть возможности добиться сколько-нибудь значительного прогресса - после истощения живой силы, боеприпасов и ресурсов во время захвата Бахмута.