В Украине пообещали России «оптимальный ответ» за инцидент в Черном море

В Офисе президента Украины пообещали «оптимальный ответ» за остановку Россией судна, которое шло в украинский Измаил. Соответствующее заявление опубликовал в соцсетях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза «Сукра Окан», направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств», - написал Подоляк.

Он пообещал, что «Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ».