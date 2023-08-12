В Северной Корее возле ядерного полигона произошли сразу два землетрясения

В Северной Корее вблизи ядерного полигона зафиксированы два землетрясения.

Как сообщает Yonhap, по данным Корейского метеорологического управления, первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильджу в провинции Северный Хамген. Второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильчжу.

В Кильджу находится ядерный полигон Пунгье-ри, на котором Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.