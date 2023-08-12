Зеленский предупредил россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 13 августа, заявил, что с начала суток в воскресенье только в Херсонской области зафиксировано 17 обстрелов со стороны россиян.

«А еще: Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, приграничные с Россией в районах северо-востока», – сказал он.

Зеленский заверил, что украинские военные отвечают россиянам на террор. «Ни дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа», – сказал Зеленский.