В Саудовской Аравии молния ударила в Королевскую часовую башню Абрадж аль-Байт. Кадры распространились в Сети.

Природное явление произошло в Мекке. Молния несколько минут подряд разрезала небо на части и внезапно ударила в шпиль башни.

Пользователи посчитали, что это знак небес и предостережение. Но кто-то увидел в этом очередное событие в череде погодных катаклизмов из-за климатических изменений.

Часовая башня в Мекке построена в 2012 году, ее высота 601 метр. На ее вершине находится огромный часовой циферблат, который виден издалека. Башня также служит отелем и торговым центром,