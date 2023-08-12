«Знак небес» перепугал жителей Мекки видео
В Саудовской Аравии молния ударила в Королевскую часовую башню Абрадж аль-Байт. Кадры распространились в Сети.
Природное явление произошло в Мекке. Молния несколько минут подряд разрезала небо на части и внезапно ударила в шпиль башни.
Пользователи посчитали, что это знак небес и предостережение. Но кто-то увидел в этом очередное событие в череде погодных катаклизмов из-за климатических изменений.
Часовая башня в Мекке построена в 2012 году, ее высота 601 метр. На ее вершине находится огромный часовой циферблат, который виден издалека. Башня также служит отелем и торговым центром,
WATCH ⚡️ Incredible scenes of lightning hitting the clock tower in Mecca, Saudi Arabia pic.twitter.com/vZHGd26AiI— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 13, 2023