Россия «принялась за свое»: в Украине объявили тревогу. В Одессе взрывы

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины ночью 14 августа. Есть угроза атак с применением баллистических ракет и ударных дронов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

«Восточные, северные регионы - угроза применения баллистики», - отметили в ВС.

В Одессе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. По данным ОК «Юг», предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: 3 – в направлении Одессы, 1 – в направлении Южного. В Одесской областной военной администрации призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Издание напоминает, что Россия в последние недели атакуют дронами и крылатыми ракетами объекты в Одесской области.