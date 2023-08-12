В Беларуси завершились II Игры стран СНГ. Сборная Азербайджана завоевала 62 медали – 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых. Это на две медали больше, чем на Играх 2021 года в Казани.

И тогда, и сейчас Азербайджан занял 4-е место в общекомандном зачете. Два года назад нас опередили Россия, Узбекистан и Казахстан, а на этот раз – Россия, Беларусь и Узбекистан. При этом в 2021 году в соревнованиях участвовали девять стран, а сейчас – 22.

В Казани азербайджанские спортсмены 60 раз поднимались на пьедестал почета, завоевав 16 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей. Как видим, два года назад у Азербайджана было на шесть золотых наград больше. По сравнению с Казанью в Беларуси провалились борцы греко-римского стиля и самбиста. В активе и тех, и других в России было по три медали высшей пробы. На этот раз они не завоевали ни одного золота.

С положительной точки зрения можно отметить наших каратистов (три золота в Беларуси против одного в Казани), дзюдоистов (три против двух золотых наград) и боксеров (десять медалей против пяти), которые выступили лучше, чем два года назад.