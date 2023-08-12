62 медали Азербайджана на Играх стран СНГ. Кто подвел, а кто порадовал? Наши итоги
В Беларуси завершились II Игры стран СНГ. Сборная Азербайджана завоевала 62 медали – 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых. Это на две медали больше, чем на Играх 2021 года в Казани.
И тогда, и сейчас Азербайджан занял 4-е место в общекомандном зачете. Два года назад нас опередили Россия, Узбекистан и Казахстан, а на этот раз – Россия, Беларусь и Узбекистан. При этом в 2021 году в соревнованиях участвовали девять стран, а сейчас – 22.
В Казани азербайджанские спортсмены 60 раз поднимались на пьедестал почета, завоевав 16 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей. Как видим, два года назад у Азербайджана было на шесть золотых наград больше. По сравнению с Казанью в Беларуси провалились борцы греко-римского стиля и самбиста. В активе и тех, и других в России было по три медали высшей пробы. На этот раз они не завоевали ни одного золота.
С положительной точки зрения можно отметить наших каратистов (три золота в Беларуси против одного в Казани), дзюдоистов (три против двух золотых наград) и боксеров (десять медалей против пяти), которые выступили лучше, чем два года назад.
Конечно, в Минске и других городах Беларуси, где проходили соревнования II Игр стран СНГ, конкуренция была выше, чем в Казани. Во-первых, как отмечалось выше, из-за большего количества стран-участниц. Во-вторых, и это самое главное, из-за настроя спортсменов России и Беларуси. Лишенные во многих видах спорта возможности выступать на международной арене, россияне и белорусы все свои силы бросили на Игры Содружества. Для них, изголодавшихся по крупным соревнованиям, прошедшие состязания были сродни чемпионатам мира и Европы.
На этот раз сборной Азербайджана удалось опередить Казахстан, но ожидаемо пропустили вперед хозяев Игр – команду Беларуси. Что касается сборной Узбекистана, то ей в последние годы мы проигрываем регулярно: на Олимпиаде в Токио, в 2021 году на Играх СНГ в Казани, на Играх Исламской солидарности 2022 года в Конье и вот теперь. Нужно догонять!
Подводя итоги. Результаты Игр стран Содружества не стоит переоценивать. Это весьма специфическое соревнование в основном с участием юниоров. Но и недооценивать эти показатели тоже нельзя. Они отчасти демонстрируют уровень юношеского спорта в стране здесь и сейчас.
Следующие Игры пройдут в 2025 году в Азербайджане. И нашей команде нужно подготовиться так, чтобы выступить как минимум не хуже, чем белорусы в Минске.