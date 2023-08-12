Нахчыван и Кельбаджар под обстрелом армян. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 13 августа с 22:45 и до 07:05 14 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечарского района и Араздеен Девелинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кельбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
По информации Минобороны, подразделениями ВС Азербайджана на указанных направлениях были приняты ответные меры.