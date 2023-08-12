Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 13 августа с 22:45 и до 07:05 14 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечарского района и Араздеен Девелинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кельбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

По информации Минобороны, подразделениями ВС Азербайджана на указанных направлениях были приняты ответные меры.