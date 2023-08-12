Молдову покинули 70 российских дипломатов

Сегодня Молдову покинули российские дипломаты, члены их семей, сотрудники торгпредства и Русского дома.

В общей сложности из Кишинева уехали около 70 человек.

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов заявил журналистам о том, что теперь диппредставительству будет сложнее работать.

"Бесспорно, сокращение числа дипломатических работников до 10 единиц и административно-технических - до 15 создаст трудности в работе дипмиссии, Российского центра науки и культуры и Торгового представительства. Но мы постараемся адаптироваться к новым условиям", - отметил он.

Васнецов заверил, что несмотря на сокращение состава диппредставительства, консульская работа в республике будет продолжена.

В конце июля Васнецов был вызван в дипведомство Молдовы. Он был проинформирован о том, что молдавская сторона намерена сократить численность российского диппредставительства в республике, и это требование должно быть выполнено до 15 августа.