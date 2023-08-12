Президента Нигера отдадут под суд

Свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума будут преследовать в судебном порядке за государственную измену и подрыв безопасности страны. Как передает Al Jazeera, об этом говорится в заявлении захвативших власть в Нигере мятежников.

Новость о судебном преследовании свергнутого президента последовала спустя несколько часов после того, как лидеры государственного переворота сообщили о готовности к переговорам с группой ECOWAS.

В заявлении, зачитанном по национальному телевидению поздно вечером в воскресенье, представитель Национального совета по защите Родины полковник Амаду Абдрамане изложил обвинения против Базума как «государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности» страны.

«Правительство Нигера к настоящему времени собрало (...) доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера», — сказал полковник.

Ранее Al Jazeera сообщала о готовности мятежных властей Нигера к переговорам с ECOWAS.

«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ECOWAS», — приводит Al Jazeera слова назначенного мятежниками премьер-министра Али Махамана Ламина Зейна.