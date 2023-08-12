Пригожина назвали ценным для Путина

Главарь наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все еще имеет ценность для президента России Владимира Путина.

Однако сам Пригожин имеет планы на деятельность "вагнеровцев" в странах Африки, по которой его позиция контрастирует с позицией Кремля, пишет CNN со ссылкой на экспертов и собственный анализ.

По мнению издания, пребывание Пригожина на свободе контрастирует с заключением оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального по менее весомым обвинениям, чем попытка госпереворота.

Директор Future Frontlines, разведывательной службы с открытыми источниками при аналитическом центре "Новая Америка", Кэндис Рондо считает, что "акции Пригожина в Кремле явно упали, но поскольку Путин потерял еще больше после мятежа, похоже, он считает, что остается определенная полезность в том, чтобы держать Пригожина рядом".

По словам Рондо, деловая хватка Пригожина и его умение скрывать коммерческие доходы через непрозрачную сеть подставных компаний и офшорных операций является активом для путинской России, пострадавшей от широких западных экономических санкций.

"На данный момент сеть подставных компаний Пригожина является лучшей страховкой для Путина, чтобы сохранить российскую военную экономику", - сказала она.

"Но вряд ли так будет продолжаться вечно - в конце концов, что-то должно быть сделано. И есть большая вероятность, что когда это произойдет, мы увидим более впечатляющие события ближе к границе между Польшей и Беларусью", - добавила эксперт.

CNN также отмечает, что у Пригожина есть планы на африканский регион, где "Вагнер" уже провел ряд операций.