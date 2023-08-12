МИД: Армения скапливает военную технику у азербайджанских границ

МИД Азербайджана ответил на обращение Армении в Совбез ООН по поводу «разблокирования Лачинской дороги».

«Сегодня усилия, направленные на достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией, стали жертвой целенаправленной политики эскалации и реваншизма Армении и сталкиваются с серьезными вызовами.

Обращение Армении в Совбез ООН по поводу безосновательных утверждений об «ухудшении гуманитарной ситуации» и «продолжающейся блокаде» в регионе приходится на тот момент, когда Армения в очередной раз сознательно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск через международных партнеров сбалансированного, международно-правового и приемлемого решения.

Армения 5 августа сорвала договоренности по использованию дороги Агдам – Ханкенди и организации встречи в Евлахе с представителями армянской общины Карабаха. Если бы Армения и ее «самопровозглашенный субъект» выполнили эти договоренности, вопрос был бы решен в начале августа с обеспечением приемлемых рамок доставки гуманитарных грузов жителям карабахского региона, а также облегчения путей прохождения людей, грузов и транспортных средств.

В последние недели вооруженные силы Армении, незаконно дислоцированные на территории Азербайджана, активизировали проведение военно-инженерных работ и других военно-строительных работ.

В последние дни наблюдается широкомасштабное скопление вооружения, другой военной техники и личного состава ВС Армении с целью очередной военной авантюры вдоль неделимитированной границы с Азербайджаном.

Такие действия Армении показывают, что Ереван не прекратил свои территориальные претензии к Азербайджану, и ее словесное признание территориальной целостности Азербайджана отличается от действий «на земле».

Исходя из этого, Азербайджан оставляет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права.

На этом критическом этапе четкое понимание существующих рисков и адекватный ответ международного сообщества на провокации Армении как никогда важны для преодоления трудностей, с которыми сталкивается процесс нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и реинтеграции местных жителей армянского происхождения в политические, правовые и социально-экономические рамки Азербайджана.

Важно обеспечить, чтобы историческая возможность для устойчивого мира в регионе не была упущена», - подчеркнули в МИД.