В Польше задержали вербовщиков ЧВК «Вагнер»
В Польше задержаны двое граждан России, которые распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве. Об этом на своей странице в Х (ранее Twitter) заявил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски.
«Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы «Вагнер» в Кракове и Варшаве», – написал он.
Им предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже. Они помещены под арест.
ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023
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