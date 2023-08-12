В Польше задержали вербовщиков ЧВК «Вагнер»

В Польше задержаны двое граждан России, которые распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве. Об этом на своей странице в Х (ранее Twitter) заявил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски.

«Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы «Вагнер» в Кракове и Варшаве», – написал он.

Им предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже. Они помещены под арест.