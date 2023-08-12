Министр обороны Китая собрался в Москву и Минск

Министр обороны Китая посетит Россию и Беларусь 14-19 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны КНР.

«По приглашению министра обороны России Шойгу и министра обороны Беларуси Хренина государственный советник и министр обороны Ли Шанфу посетит Россию с 14 по 19 августа для участия в 11-й Московской конференции по международной безопасности и посетит Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава китайского оборонного ведомства выступит на конференции с речью, а также встретится с руководством России. В ходе своей поездки в Беларусь Шанфу планирует провести переговоры с лидером страны и посетить воинские части.