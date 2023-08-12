Mercedes отключил россиян от программного обеспечения

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, сообщили представители дистрибьютора автоконцерна в России.

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», - говорится в сообщении.

Представители дистрибьютора добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России они больше не имеют дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.