В Баку судят мошенницу Микаилову: присвоила более 300 тысяч манатов

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего преподавателя Бакинского государственного университета Хаджар Микаиловой, обвиняемой в мошенничестве.

Как стало известно haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Рахиба Салманова. Подготовительное заседание суда назначено на 21 августа.

Потерпевшими по уголовному делу признаны три человека. Микаилова обвиняется в присвоении путем мошенничества 344 тысяч манатов. Двое из потерпевших - Анар Исмаилов и Гудрат Гасанов - являются руководителями компании, которая импортирует из Беларуси в Азербайджан курятину и продукты из нее. Микаилова, представившись им владелицей ООО MIN 300, директором которого является ее сын, добилась помещения в известное ей хранилище в общей сложности 80 тонн курятины, импортированной в Азербайджан. Через некоторое время она реализовала всю продукцию, присвоив полученные средства.

От потерпевшего Мазахира Достуева Микаилова получила 12 тысяч манатов, пообещав ему получить документы на земельный участок.

Х.Микаиловой предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.