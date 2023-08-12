Офис омбудсмена об античеловечных комментариях армян

Международные организации не должны оставаться равнодушными к политике ненависти, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, которая все более усиливается, говорится в заявлении Офиса омбудсмена Азербайджана.

Атмосфера нетерпимости и разжигание ненависти относится к числу факторов, выступающих в качестве основной угрозы обеспечению прав человека.

Наблюдаемые в настоящее время в социальных сетях выступления с угрозами расправы над азербайджанцами, широкое использование оскорбительных выражений, разжигание и пропаганда ненависти по национальному признаку являются результатом нетерпимого отношения, сформированного властями Армении по отношению к Азербайджану на протяжении многих лет», - отметили в Офисе.