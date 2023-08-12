Угрожает ли Азербайджану новый вариант коронавируса?

Новый подтип EG.5 «омикрон-штамма» коронавируса, впервые обнаруженный в феврале этого года, был оценен ВОЗ как вариант, представляющий интерес. Из двух вариантов, находящихся в настоящее время в этом статусе, количество случаев заражения XBB.1.5 уменьшается, а уровень заражения XBB.1.16 остается стабильным.

Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что вопрос постоянно находится в центре внимания Министерства здравоохранения и других соответствующих государственных учреждений Азербайджана: «Тесты, проводимые в нашей стране, позволяют выявить коронавирус вне зависимости от его штаммов. Согласно статистике Оперативного штаба, текущая эпидемиологическая ситуация остается стабильной, распространение инфекции очень низкое».