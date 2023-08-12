14 августа с 09:20 по 12:35 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в указанном направлении были приняты адекватные ответные меры.

Напомним, в ночь на 14 августа армяне обстреляли Кельбаджар и Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.