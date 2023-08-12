В Монголии вспышка бубонной чумы
В столице Монголии Улан-Баторе выявили три случая заражения, предположительно, бубонной чумой, сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.
Отмечается, что подозреваемые недавно ели мясо тарбагана, монгольского сурка, в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор. Сейчас проводятся ПЦР-тесты для подтверждения диагноза.
Последние исследования показали, что в 17 из 21 аймаков Монголии обнаружены природные очаги чумы.
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