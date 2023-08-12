F-16 на украинском горизонте пока не видно The Washington Post
Киев требует от Запада как можно скорее поставить ему американские истребители F-16 и обучить украинских военных их пилотировать. Но из-за различных проблем и задержек ожидается, что первая группа пилотов, состоящая из шести человек, сможет приступить к тренировкам на самолетах только летом следующего года, пишет The Washington Post.
В США отсрочку связывают со «сложностями в отстаивании новой международной инициативы», а также тем, что на фоне боевых действий Киеву трудно найти летчиков, обладающих необходимым набором навыков.
Президент США Джо Байден, более года отклонявший просьбы Украины о приобретении F-16, в мае изменил курс и заявил, что поддерживает идею обучения украинских пилотов на истребителях и передачу самолетов другими странами.
Официальные лица в Киеве надеялись, что передача авиации обеспечит военное преимущество в условиях медленно идущего контрнаступления и поможет лучше защитить гражданское население от регулярных ракетных обстрелов России и ударов беспилотников. Но после того как начало тренировок несколько раз откладывалось, Украине теперь, вероятно, придется прожить еще год без истребителей.
Источник со ссылкой на высокопоставленных украинских правительственных и военных чиновников пишет, что первая группа из шести украинских пилотов — примерно половина эскадрильи — не сможет завершить обучение на F-16 до лета следующего года. Задержка в том числе связана с тем, что пилотам придется пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. При этом представители правительства Украины говорят, что эти украинские летчики уже свободно говорят по-английски.
Это решение привело к дополнительной шестимесячной отсрочке начала боевой подготовки, продолжает The Washington Post. Соответственно, вторая группа пилотов (также примерно из шести человек) сможет приступить к тренировкам только к концу следующего года. Киев обвиняет своих западных партнеров в «затягивании» процесса. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный раскритиковал Вашингтон и Брюссель за то, что они ожидают от его страны успешного масштабного контрнаступления, но при этом не предоставляют современную воздушную технику.
В свою очередь, США упрекают Киев в том, что он сам только недавно предоставил список из 32 пилотов, отобранных для тренировок. И только восемь из них знали английский язык на необходимом уровне. К тому же между Западом и Украиной в целом есть расхождения в оценке того, для чего предназначены поставки истребителей F-16. Киев рассчитывает, что они помогут в нынешнем контрнаступлении, но в США и Европе их расценивают скорее как шаг в долгосрочном укреплении оборонных способностей страны.