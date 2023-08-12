13:40

Киев требует от Запада как можно скорее поставить ему американские истребители F-16 и обучить украинских военных их пилотировать. Но из-за различных проблем и задержек ожидается, что первая группа пилотов, состоящая из шести человек, сможет приступить к тренировкам на самолетах только летом следующего года, пишет The Washington Post.

В США отсрочку связывают со «сложностями в отстаивании новой международной инициативы», а также тем, что на фоне боевых действий Киеву трудно найти летчиков, обладающих необходимым набором навыков. Президент США Джо Байден, более года отклонявший просьбы Украины о приобретении F-16, в мае изменил курс и заявил, что поддерживает идею обучения украинских пилотов на истребителях и передачу самолетов другими странами. Официальные лица в Киеве надеялись, что передача авиации обеспечит военное преимущество в условиях медленно идущего контрнаступления и поможет лучше защитить гражданское население от регулярных ракетных обстрелов России и ударов беспилотников. Но после того как начало тренировок несколько раз откладывалось, Украине теперь, вероятно, придется прожить еще год без истребителей.