Взрыв на корабле в Стамбуле
В стамбульском районе Тузла произошел взрыв на корабле, один человек погиб, пишут турецкие СМИ.
Причина взрыва уточняется.
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В стамбульском районе Тузла произошел взрыв на корабле, один человек погиб, пишут турецкие СМИ.
Причина взрыва уточняется.
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