Джейхун Наджафов, собкор 13:45

Семь из десяти азербайджанцев защищены мерами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с курением. Такой вывод следует из доклада ВОЗ о глобальной табачной эпидемии в 2023 году. «Более 5,6 миллиарда человек, или 71 процент населения земного шара охвачены как минимум одной передовой стратегической мерой ВОЗ по защите жизни людей от губительного воздействия табака, что в пять раз больше, чем в 2007 году, - говорится, в частности, в докладе. – За 15 лет, минувшие с начала внедрения MPOWER - комплекса специальных мер ВОЗ по борьбе против табака, в мире резко сократилось число курящих. Если бы этого не произошло, то на сегодняшний день численность курильщиков на планете, по оценочным данным, достигла бы 300 миллионов человек».

По информации ВОЗ, почти 40 процентов стран мира ввели полный запрет на курение в закрытых помещениях общественного назначения. Авторы документа, анализируя успехи различных стран в области борьбы против табака, обращают внимание на то, что вслед за Бразилией и Турцией еще две страны - Маврикий и Нидерланды полностью внедрили комплекс мер MPOWER на уровне передовой практики. «Согласно приведенным данным, число людей, защищенных при помощи научно обоснованных и соответствующих критериям передовой практики мер ВОЗ от вредного воздействия табака, медленно, но неуклонно растет, - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Поздравляю Маврикий и Нидерланды, которые первыми в Африке и Европейском союзе внедрили весь комплекс рекомендованных ВОЗ мер по борьбе против табака на максимальном уровне реализации. ВОЗ готова оказывать поддержку всем странам, чтобы они последовали их примеру и защитили свое население от этой смертельной угрозы». По словам Мартена ван Оэйена, министра здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов, ведущей силой всех достижений в области борьбы против табака в его стране выступают организации гражданского общества, эксперты по вопросам охраны здоровья и медицинские специалисты. «Мы добиваемся успехов в сокращении распространенности курения и совершенствовании нашей антитабачной политики, но многое нам еще предстоит сделать, - отметил ван Оэйен. - Мы продолжим совместными усилиями бороться за то, чтобы к 2040 году избавить от табачного дыма целое поколение».

Важно отметить, что создание бездымных общественных зон – это только одна из предусмотренных в MPOWER эффективных мер антитабачной политики, помогающая странам осуществлять «Рамочную конвенцию» о борьбе против табака и противодействовать табачной эпидемии. Зоны, свободные от табачного дыма, позволяют людям дышать чистым воздухом, ограждают их от смертельно опасного вторичного табачного дыма, побуждают отказаться от табака, способствуют усилению политики «денормализации» курения и уберегают молодежь от попыток курить обычные или электронные сигареты. «Хотя распространенность курения снижается, табак по-прежнему остается ведущей причиной смертности во всем мире во многом из-за массированных маркетинговых кампаний, проводимых табачной промышленностью, – констатирует Майкл Блумберг, Глобальный посол ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями и травматизмом, а также основатель «Благотворительного фонда Блумберга». – Нынешний доклад демонстрирует, что наши усилия коренным образом меняют ситуацию, но многое еще предстоит сделать. Помогая новым странам внедрять политику антитабачных мер при поддержке общественного мнения и научных кругов, мы можем укрепить здоровье населения и сохранить жизнь многим миллионам людей». По словам Блумберга, в 44 странах население по-прежнему не защищено ни одной из мер MPOWER, а в 53 государствах мира все еще не введен полный запрет на курение в медицинских учреждениях. Кроме того, лишь половина стран запрещает курение на рабочих местах в частном секторе и ресторанах. «ВОЗ настоятельно призывает все страны полностью реализовать меры MPOWER на уровне передовой практики с тем, чтобы сдержать табачную эпидемию, которая уносит жизни 8,7 миллиона человек во всем мире, и поставить заслон лоббистским усилиям табачной и никотиновой промышленности, направленным против этих мер по охране здоровья населения, – отметил Рюдигер Крех, директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья. - Каждый год от воздействия вторичного табачного дыма умирает примерно 1,3 миллиона человек. Все эти смерти можно предотвратить. Пассивное вдыхание вторичного табачного дыма создает риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа».

Авторы доклада ВОЗ убедительно демонстрируют, что все страны, независимо от уровня дохода, имеют возможность сократить спрос на смертоносную табачную продукцию, добиться больших успехов в укреплении здоровья населения и избежать многомиллиардных экономических издержек, связанных с оказанием медицинской помощи и снижением производительности труда. Отметим, что меры ООН по антитабачной программе MPOWER включают в себя мониторинг потребления табака и принятие мер по его профилактике, защиту людей от табачного дыма, оказание помощи для прекращения употребления табака, предупреждения об опасностях, связанных с табаком, контроль за соблюдением запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, а также повышение налогов на табачные изделия. А как же быть с курением в Азербайджане с его сверхпопулярными кальянами, процветающими пунктами продажи электронных сигарет и практически отсутствующей антирекламой табака? Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az Эльтуран Исмаилов, руководитель программ по неинфекционным заболеваниям, психическому здоровью и психосоциальной поддержке офиса ВОЗ в Баку, Азербайджан присоединился к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком еще в 2005 году. «В отчете Центра по общественному здравоохранению и реформам Министерства здравоохранения Азербайджана представлены определенные показатели потребления табака в нашей стране, - отметил Эльтуран Исмаилов. - В 2020 году число курильщиков среди мужского населения Азербайджана составляло 31,9 процента. К сожалению, динамика снижения потребления табака в отчете за текущий год весьма незначительна – только 31,6 процента. Определить статистику курящих женщин в Азербайджане достаточно сложно, поскольку они, как правило, избегают открыто говорить о курении. Можно лишь утверждать, что по ряду этнокультурных причин число курящих азербайджанских женщин в процентном отношении ниже, чем мужчин». Исмаилов напомнил, что по параметрам ВОЗ свободной от табака страной считается государство, в котором количество курящих не превышает 5 процентов населения. Этому показателю почти соответствует Швеция, где курильщики составляют 5,6 процента населения. В среднем же число курильщиков в европейских странах составляет около 24 процентов. В Азербайджане этот показатель держится в районе 32 процентов без учета потребления табака женщинами. «С 2017 года в Азербайджане были приняты важные законодательные акты по ограничению курения, - отметил Исмаилов. - В частности, введен запрет на курение в общественных местах, вузах, клиниках, предприятиях общественного питания... В целом, Азербайджан выполняет примерно 70 процентов мер, отраженных в антитабачной программе MPOWER. По некоторым аспектам наша антитабачная политика даже более продвинута, чем в Турции, где продажа сигарет не обложена растущим налоговым прессом, что играет важную роль в снижении потребления табака. В настоящий момент идет работа между ВОЗ и правительством Азербайджана по внедрению оставшихся 30 процентов пунктов антитабачной программы MPOWER. Одной из важных предстоящих мер является включение медицинской помощи людям, стремящимся отказаться от курения, в пакет услуг первичного звена медицинского сервиса. Другими словами, ВОЗ рекомендует поликлиникам и Центрам семейного здоровья включить в пакет краткосрочных услуг по борьбе с неинфекционными заболеваниями помощь людям, которые хотят отказаться от курения. Также существует рекомендация, чтобы человек, стремящийся избавиться от никотиновой зависимости и обратившийся в медицинское учреждение, мог получить консультацию, заместительную терапию и прочие услуги. Еще одним важным моментом, связанным с налогом на сигареты, является установление нижней границы стоимости табачных изделий, чего в Азербайджане пока нет. Это очень важный момент, ибо несмотря на то, что налоги на табак постепенно повышаются, табачные компании тем не менее продолжают удерживать на прежнем уровне цены на сигареты, что затрудняет борьбу с курением. Кроме того, предстоит улучшить качество мониторинга за исполнением соответствующего законодательства и рекомендованных мер, что является одним из важнейших факторов снижения потребления табачной продукции в стране». Коснувшись общей стратегии ВОЗ по борьбе с курением, Исмаилов отметил, что она сводится к достижению ситуации, при которой к 2040 году число людей, полностью отказавшихся от курения, достигнет максимальных цифр, будет внедрена система обеспечения государственным здравоохранением тех, хочет отказаться от потребления табака, а также сведены к нулю условия пассивного курения. «Кстати, судя по различным исследованиям, пассивными курящими, то есть некурящими людьми, выдыхающими «сторонний» дым от тлеющей сигареты или «основной дым», вдыхаемый и выдыхаемый курильщиком, являются 25 процентов мужчин и 25 процентов женщин в Азербайджане, - отметил эксперт представительства ВОЗ в Баку. - Пассивное курение опасно и может вызывать те же заболевания, что и обычное. Поэтому, в первую очередь, следует решить проблему пассивного курения в Азербайджане».