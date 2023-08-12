Российский экс-сенатор-единоросс Зеленскому: «За вторжение в Крым не голосовал»

Бывший российский сенатор Леонид Лебедев в 2021 году написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой снять с него украинские санкции. Письмо было написано еще в 2021 году, однако ранее о нем не было известно. В нем экс-сенатор настаивал, что в 2014 году не стал голосовать за вторжение российской армии на территорию Украины, пишет издание «Агентство».

В письме, которое оказалось в распоряжении «Агентства», написанном на украинском языке и датированном маем 2021 года, Лебедев сообщает, что не присутствовал и не участвовал заочно в заседании Совфеда 1 марта 2014 года. На этом заседании принималось решение о том, чтобы разрешить российскому президенту Владимиру Путину использовать вооруженные силы на территории Украины, в Крыму. Полного списка проголосовавших в открытом доступе нет.

Лебедев, занимавший пост сенатора от Чувашии с 2002 года, сложил с себя полномочия в 2015 году после того, как комиссия Совета Федерации начала проверку его декларации.

Бывший сенатор обнародовал письмо Зеленскому, после того как в июле его включили в список «Псcы войны», составленный изданием «Проект». В него, как утверждается, включены российские миллиардеры, молчащие о войне в Украине и зарабатывающие на ней. Сейчас из списка «Проекта» Лебедев удален.