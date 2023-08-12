Российская мина взорвалась на румынском курорте

Сильный взрыв произошел в понедельник около 09:00 по местному времени в Черном море в районе причала на румынском курорте Костинешть.

Как сообщил телеканалу Digi24 пресс-секретарь ВМС Румынии полковник Коренлиу Павел, предположительно, взорвалась российская морская мина, пострадавших нет.

По словам Павела, новая команда водолазов в кратчайшие сроки отправится на корабле береговой охраны в район взрыва, так как недалеко от места взрыва обнаружена еще одна мина.

С начала войны России против Украины ВМС Румынии обезвредили в Черном море 5 российских морских мин.