В России хотят отказаться от английского языка в метро

Министерство транспорта России предложило отказаться от обязательного дублирования информации во внеуличном транспорте на английском языке. Как передает «Новая газета Европа», об этом говорится в проекте приказа «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты…»

«Учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов Российской Федерации, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации исключаются из обязательного требования дублирование информации на английском языке», — говорится в документе.

Минтранс предлагает передать принятие решения о дублировании информации на английском языке на уровень субъектов РФ.

Проект находится на стадии общественного обсуждения, оно будет завершено 23 августа.