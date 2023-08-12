Тренеру Халилову может грозить пожизненное

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Фахмина Гумбатова. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Напомним, 29 апреля в прокуратуру Сумгаита поступила информация о смерти Фарида Бакарова (2016 г.р.) в Сумгаитской городской детской больнице. В ходе предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в том, что во время тренировки по самбо в одной из школ Сумгаита Мехман Халилов (1994 г.р.) нанес травмы Бакарову, от которых последний скончался. В Сумгаитской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

В период следствия обвинение Халилову было отягощено. Ему было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 лет или пожизненное заключение.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Халилов сразу после произошедшего сообщил родным 7-летнего Фарида, что мальчик после падения получил травмы. Однако вскоре выяснилось, что тренер жестоко обращался с ребенком во время тренировки по самбо. Также на видеокадрах, которые оказались в распоряжении полиции, видно, как Халилов грубо обращается не только с Бакаровым, но и с другими несовершеннолетними: хватал их за волосы, голову, уши, нанося удары ногами по ним.