Начинается суд над убийцей пожилых супругов

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 40-летнего жителя Дашкесанского района Шахина Алескерова, обвиняемого в убийстве пожилых супругов.

Материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Микаила Мамедзаде. Подготовительное заседание суда назначено на 21 августа.

Отметим, что в апреле этого года в отдел полиции Дашкесанского района поступила информация об обнаружении тел пожилой супружеской пары. В ходе предварительного расследования выяснилось, что жители района Магеррам Мамедов (1937 г.р.) и его жена Пери Мамедова (1946 г.р.) были убиты ударами тупым предметом. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве местного жителя, ранее судимого Шахина Алескерова.