Тяжелые бои на донецком направлении

Российские войска перешли в контратаку в селе Урожайное на запорожском направлении, заявляет военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

«В Урожайном продолжаются ожесточенные бои, поэтому я не менял свою карту и пока не сообщал, что оно «освобождено». В данный момент идет российская контратака», — заявляет журналист.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные имеют «определенные успехи» в селе Урожайное Донецкой области на берегу реки Мокрые Ялы.

По сообщению The New York Times, вооруженные силы Украины добились «тактически значимого» прогресса по двум основным направлениям на юге Украины. По оценке газеты, украинские войска взяли под контроль от 16 до 20 километров территории в направлении Бердянска и Мелитополя. Газета отметила, что украинские войска закрепились в районе разрушенного села Старомайорское Донецкой области и продвигаются к селу Урожайное.