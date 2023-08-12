Названа национальность исполнителя теракта в Иране

Исполнителем теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, расположенном в провинции Фарс на юго-западе Ирана, является гражданин Таджикистана, сообщил председатель суда региона Казем Мусави.

"На данный момент арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к террористическому акту в мавзолее Шах-Черах", - цитирует его иранское агентство Fars.

Мусави отметил, что все они являются иностранцами. "Главный террорист представился как Рахматулла Нурузов, он является гражданином Таджикистана", - сказал он, отметив, что силы безопасности Ирана обнаружили конспиративную квартиру террористов.