Комбат «Востока» обвиняет: «Несем потери. Подкрепление не пришло»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский раскритиковал российское военное командование, заявив, что в поселок Урожайное Донецкой области, за который идут ожесточенные бои, так и не прибыло подкрепление. Об этом Ходаковский написал в своем Telegram-канале.

«На этом участке не было привлечено дополнительных сил из резерва, не было переброшено новых артдивизионов — бои ведутся теми силами, которые имеются в наличии. Прямо скажем, небогатыми силами», — написал Ходаковский в Telegram.

«Конечно, мы несем потери. Мы так и не дождались обещанного подкрепления на Урожайном, которое должно было со дня на день подойти», — рассказал командир «Востока».

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные имеют «определенные успехи» в селе Урожайное Донецкой области на берегу реки Мокрые Ялы.