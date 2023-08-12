Известные люди и активисты диаспоры в Нахчыване раздумывали над ролью Алиева

Рамиль Алиев, собкор 15:06

В рамках Года Гейдара Алиева в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана состоялась церемония официального открытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи. Были представлены подготовленный Госкомитетом по работе с диаспорой документальный фильм «Гейдар Алиев и диаспорское строительство» и видео с приветствием участников предыдущих летних лагерей.

В своем выступлении полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана Фуад Наджафли поприветствовал участников IV Летнего лагеря в городе Нахчыван, пожелал работе лагеря успехов.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил Фонду Гейдара Алиева и полномочному представительству президента признательность за содействие в организации лагеря. Глава госкомитета отметил, что летние лагеря диаспорской молодежи можно расценить как претворение в жизнь рекомендаций президента Ильхама Алиева.

Присутствовавший на заседании заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли отметил, что в настоящее время азербайджанская диаспора переживает самый мощный период в своей истории, то есть как азербайджанское государство одержало победу над Арменией, так и диаспора нанесла поражение армянской диаспоре, обладающей большими возможностями.

Представитель Фонда Гейдара Алиева Айдан Рамазанова проинформировала участников лагеря о деятельности Фонда и реализованных им проектах. Мероприятие завершилось художественной программой.

Первая панель IV Летнего лагеря диаспорской молодежи, проводимого в Нахчыване в рамках Года Гейдара Алиева, была посвящена теме «Жизненный путь общенационального лидера Гейдара Алиева». На панели, проведенной под модераторством Фуада Мурадова, выступили депутат, действительный член НАНА, доктор филологических наук, профессор Рафаэль Гусейнов, бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Азербайджана Гасан Гасанов, бывший министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев. Поприветствовав участников панели и гостей, председатель Госкомитета говорил об исключительной роли созидателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Он отметил, что организация в IV Летнем лагере диаспорской молодежи панели «Жизненный путь общенационального лидера Гейдара Алиева» представляет особое значение в информировании диаспорской молодежи о неоценимых исторических заслугах выдающегося государственного деятеля, подчеркнул, что участие в мероприятии известных людей, некогда работавших в одной команде с Гейдаром Алиевым, их высказывания о жизненном пути великого лидера чрезвычайно важны, они станут большой информационной базой для диаспорской молодежи.

Гасан Гасанов, констатировав, что повторное восхождение Гейдара Алиева на политический Олимп началось с древней нахчыванской земли, сказал, что еще в советское время Гейдар Алиев, возглавляя Азербайджан, лучше всех знал, что настанет время независимости, и с того времени готовил республику к эпохе свободы. Вилаят Гулиев, коснувшись заслуг Гейдара Алиева в сферах внешней политики и диаспорского строительства, отметил, что со временем диаспорские организации за рубежом достигли желаемого Гейдаром Алиевым уровня. Рафаэль Гусейнов подчеркнул, что Гейдар Алиев в ходе визитов в зарубежные страны непременно встречался с азербайджанцами и давал свои рекомендации.

Мероприятие продолжалось интересными дебатами с участниками панели. Активно участвуя в дебатах, они задавали гостям многочисленные вопросы как о политической деятельности Гейдара Алиева, его роли в истории Азербайджана, так и истории Азербайджана, сохранении азербайджанского языка, развитии национального мышления, национальной идентичности и на другие темы. Диаспорская молодежь также выразила признательность за организацию столь интересной панели. По окончании мероприятия диаспорской молодежи были подарены книги, посвященные Гейдару Алиеву, и атлас, включающий историю и географию Азербайджана.