Венгрия о возросшей напряженности между Баку и Ереваном

Возобновление споров между Азербайджаном и Арменией вызывает тревогу, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия на стороне мира, мы призываем положить конец страданиям людей, переживших долгий конфликт. Я проинформировал обоих моих коллег, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, об этой позиции по телефону накануне вечером», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что вызывает сожаление тот факт, что многие конфликты осложняют жизнь в мире.

«Если все это сложить, то в настоящее время по всему миру происходит около тридцати войн и вооруженных конфликтов. Мы думали, что некоторые из них уже урегулированы, но это не так», — заявил Сийярто.

Говоря об азербайджано-армянском конфликте, министр иностранных дел Венгрии отметил, что этот конфликт долгое время негативно влиял на жизнь людей в регионе: «Венгрия всегда выступала за мирное урегулирование, уважение территориальной целостности и суверенитета. Мы приветствуем мирное соглашение и надеемся, что его реализация положит конец страданиям многих людей».