Турецкие репортеры идут по руинам Карабаха
14 августа началась поездка представителей медиа Турецкой Республики в Карабах и Восточный Зангезур.
Представители СМИ сначала прибыли в освобожденный город Агдам. Здесь они ознакомились с разрушениями, совершенными Арменией во время оккупации.
Yeni yapılan Hankendi yolundayız— Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) August 14, 2023
Ağdam'da Ermeni işgalcilerin 30 yıl sonra kaçmak zorunda kaldıkları şehirden geriye yıkıntılar kalmış
Yakıp yıkmadıkları yapı neredeyse yok https://t.co/wykk4kbZgb pic.twitter.com/olrPcYnm4Q
Кроме того, журналисты ознакомились с масштабными строительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения Агдама.
Kardeş ülke Azerbaycan'da azad olunmuş topraklardan Ağdam'a gidiyoruz— Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) August 14, 2023
Yol boyunca pek çok tesiste Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını,
Ve elbette Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sn. Başkan Aliyev'in fotoğrafını görmek mümkün
Tr dışında yabancı hissetmediğim tek yer
🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/NtaG9D5tin
Ожидается также, что турецкие журналисты посетят Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Шушинский районы.
Ağdam Cuma Mescidi işgalciler tarafından önce ahıra çevrildi,— Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) August 14, 2023
Sonra da vurulmayacağını bildikleri için cephaneliğe,
Minareleri yıkılmayan nadir camilerden
Gözetleme kulesi olarak kullandılar
Şimdi ise restorasyon neredeyse bitti ve yeniden inananlar için ibadete açılacak https://t.co/D72ikw00F7 pic.twitter.com/TLyf97gFZ2