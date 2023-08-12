Турецкие репортеры идут по руинам Карабаха

14 августа началась поездка представителей медиа Турецкой Республики в Карабах и Восточный Зангезур.

Представители СМИ сначала прибыли в освобожденный город Агдам. Здесь они ознакомились с разрушениями, совершенными Арменией во время оккупации.

Кроме того, журналисты ознакомились с масштабными строительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения Агдама.

Ожидается также, что турецкие журналисты посетят Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Шушинский районы.