Турецкие репортеры идут по руинам Карабаха

Ağdam Cuma Mescidi işgalciler tarafından önce ahıra çevrildi,



Sonra da vurulmayacağını bildikleri için cephaneliğe,



Minareleri yıkılmayan nadir camilerden



Gözetleme kulesi olarak kullandılar



Şimdi ise restorasyon neredeyse bitti ve yeniden inananlar için ibadete açılacak https://t.co/D72ikw00F7 pic.twitter.com/TLyf97gFZ2