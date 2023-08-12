В Пакистане временный премьер

Сенатор от Народной партии Белуджистана Анвар-уль-Хак Какар в понедельник принес присягу и вступил в должность временного премьер-министра Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn.

По ее данным, церемония состоялась в президентском дворце в Исламабаде. Присягу нового главы правительства принял глава государства Ариф Алви. На мероприятии также присутствовали представители гражданского и военного руководства исламской республики.

Анвар-уль-Хак Какар будет исполнять обязанности главы правительства Пакистана в течение трех месяцев. Согласно Конституции страны, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска - в течение 90 дней. Вместе с тем с учетом необходимости проведения выборов в соответствии с данными актуальной переписи населения избирательный процесс в исламской республике может быть отложен до февраля 2024 года.