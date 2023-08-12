Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:48

Деятельность размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента вызывает недовольство как со стороны Баку, так и со стороны Еревана. В Армении считают, что миротворцы действуют недостаточно эффективно для «защиты армян Карабаха»; в частности, не препятствуют закрытию «Лачинского коридора» и усилению азербайджанской армии на новых позициях. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его кабинета неоднократно заявляли, что официальная Москва должна дать разъяснения по поводу «бездействия» миротворцев. Тем не менее армянская сторона все же постарается продлить пребывание миротворцев в регионе, пусть и на неопределенный срок. Присутствие в Карабахе любого миротворческого контингента – российского или международного – на руку Еревану.

Что касается Азербайджана, то его не устраивает уклонение миротворцев от обязанностей по разоружению и выводу из региона незаконных вооруженных армянских формирований. Дело в том, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, это входило в их компетенцию. В связи с этим ожидается, что официальный Баку будет возражать против продления пребывания миротворцев в Карабахе после истечения пятилетнего срока в 2025 году. Аналитики считают, что Россия будет стремиться удерживать миротворцев в Карабахе как можно дольше. Неслучайно разговоры об их выводе из региона в 2025 году вызывают гнев Москвы. Например, недавно, когда депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гудрат Гасангулиев призвал освободить Карабах от российского присутствия, бывший замминистра иностранных дел России, председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям Григорий Карасин отреагировал очень бурно и даже обвинил азербайджанского парламентария в «безответственности».

Однако гнев Москвы вызывают и высказывания со стороны Еревана. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на армянскую критику довольно жестко. «Абсолютно непонятны рассуждения о выходе российских миротворцев из Нагорного Карабаха, особенно на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации. Это пожелание господина Пашиняна?.. Неужели с точки зрения руководства Армении, эта деятельность ненужная, нежелательная, и они хотят, чтобы ее не было?» — сказала она. Бениамин Погосян, армянский аналитик и глава Центра экономических и политических стратегических исследований в Ереване, полагает, что присутствие миротворцев в Карабахе не соответствует даже интересам самой России; в последнее время оно становится для Москвы «головной болью». В статье, которую Погосян написал для издаваемой в США армянской газеты The Armenia Mirror Spectator, политолог отмечает, что когда Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее заявление от 10 ноября, всем казалось, что Кремль одержал «очередную победу» на Южном Кавказе. «Не секрет, что Россия настаивала на том, чтобы иметь свой «сапог» в Карабахе еще во время переговоров в 2014-2015 годах», — говорит Погосян.

Армянский аналитик напоминает, что идея размещения миротворцев в регионе для урегулирования конфликта не нова. ОБСЕ даже создала группу планирования высокого уровня для разработки подобной операции. Однако в то время, когда международное сообщество говорило о многонациональных миротворческих силах и многие утверждали, что страны-сопредседатели, включая Россию, не должны принимать участия в операции, Москва была заинтересована в том, чтобы в Карабахе находились только российские войска, рассматривая это как осязаемый инструмент для закрепления своего влияния в Азербайджане. «Таким образом, когда через несколько часов после подписания заявления от 10 ноября 2020 года в Карабах входили российские миротворцы, в Армении возникло ощущение, что теперь безопасность армян гарантирована. Эксперты слишком много раз повторяли эту фразу как мантру, будучи уверены в том, что российские войска никогда не покинут территорию, на которую они вошли. Таким образом, почти все были убеждены: русские останутся в Карабахе навсегда, а статус региона так и не будет окончательно утвержден, что де-факто обеспечит армянам Нагорного Карабаха независимость от Азербайджана», — пишет Погосян. Как считает армянский политолог, трудно оценить, насколько точными были эти оценки, сделанные в ноябре 2020 года, и действительно ли Россия была заинтересована в том, чтобы навсегда оставить свои войска в Карабахе с целью превратить «карабахский вопрос» в предмет бесконечных разногласий с Азербайджаном. Но получилось так, что в результате войны в Украине ценность Азербайджана для России чрезвычайно возросла, ведь эта страна предоставляет кратчайший транзитный маршрут в Иран, а также способствует созданию коридора, который соединил бы Россию с Индией и другими азиатскими странами. Исходя из этого, представление о том, что Москва готова значительно ухудшить свои отношения с Баку только для того, чтобы ее военное присутствие в Карабахе было перманентным, звучит куда менее реалистично.

Погосян напоминает, что последние российские военные покинули Азербайджан в 2012 году (после закрытия Габалинской РЛС), но это не помешало развитию стратегического партнерства между двумя странами. Вот почему военное участие — далеко не единственный способ обеспечения интересов России. «После начала войны в Украине коллективный Запад, и особенно США, запустили новую «политику сдерживания России», основной целью которой является сокращение присутствия и влияния Кремля на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. В этом контексте российское военное присутствие в Карабахе само по себе не может ничего гарантировать России. Если Азербайджан станет слишком антироссийским и если в результате нормализации процессов между Арменией и Азербайджаном, а также между Арменией и Турцией российское военное присутствие в Армении закончится, то и российские миротворцы в Карабахе станут для Москвы скорее обузой, чем активом», — отмечает Погосян. По его словам, поскольку Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, нет необходимости «держать вопрос о статусе Карабаха», чтобы добиться бессрочного продления мандата российских миротворческих сил. Если Азербайджан и Армения придут к соглашению о будущем карабахских армян, то никакая иностранная держава не сможет настаивать на другом решении.